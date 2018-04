Regjeringen vil ikke ta hensyn til folkeavstemning i Finnmark

Samme dag som Mæland reiser til Alta, Kautokeino, Karasjok og Lakselv, møtte hun tirsdag i Stortinget med et sterkt forsvar for sammenslåingen av Troms og Finnmark til et nytt storfylke.

En stor region i nord vil forebygge frafallet i videregående skole som Finnmark sliter med, gjøre det enklere å trekke til seg arbeidskraft med kompetanse og flytte makt nærmere folk, anførte kommunal- og moderniseringsministeren.

Ingen overprøving

Mæland gjør det klart at folkeavstemningen i Finnmark for eller mot sammenslåing med Troms 14. mai ikke kommer til å påvirke regjeringen.

– Min jobb er å gjennomføre den reformen som er vedtatt to ganger i Stortinget. Vi har ikke og ønsker heller ikke et system der lokale folkeavstemninger overprøver et lovlig folkevalgt storting, sier Mæland til NTB.

Hun understreker at initiativet til en eventuell reversering må komme fra Stortinget.

– Det kan vel tenkes at de som står bak folkeavstemningen håper på en omkamp. Men mitt inntrykk er at flertallet i denne saken står fast i Stortinget, sier hun til NTB.

Skjønner ikke

De store avstandene, kombinert med få innbyggere og store naturressurser ble trukket fram som argumenter for å beholde dagens nordligste fylkesgrense under interpellasjonsdebatten i Stortinget tirsdag.

– Min påstand er at dersom folk i Sør-Norge hadde forstått Finnmark, reist dit, satt seg inn i historien og kulturen, så hadde ikke dette vært tema i det hele tatt, sier Sp-representant Per Olaf Lundteigen.

– Men svært få i eliten i Sør-Norge har noe forhold til Finnmark. De vet ikke at Finnmark er på størrelse med Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder, eller at lengste interne reisevei tilsvarer distansen Oslo-Namsos, la han til.

Ikke flere finnmarkinger

Lederen av kommunal- og forvaltningskomiteen, SVs Karin Andersen, viste til den store motstanden mot tvangssammenslåing og bemerket at «man styrker ikke lokaldemokratiet ved å overkjøre det».

– Det blir verken flere innbyggere i Finnmark eller kortere avstander av å slå sammen Finnmark og Troms, sa hun.

Mæland svarte at det – isolert sett – er lett å forstå at det er motstand mot å bli overprøvd.

– Flere oppgaver i de nye fylkeskommunene vil gjøre det mer meningsfylt å være fylkespolitiker, sa hun.

(©NTB)