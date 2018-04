Renholderne går fra 0,58 til 50 prosents stilling

Kontrabeskjeden kommer etter at Dagsavisen tirsdag skrev at de aktuelle renholderne, som jobbet 60 og 70 prosent som vikarer, ble tilbudt stillingsprosenter på henholdsvis 3,58 prosent, 2,28 prosent og 0,58 prosent.

– De er selvfølgelig glade for å få fast stilling, sier tillitsvalgt for renholderne Stig Berntsen til Dagsavisen.

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl sier Helseetaten har beklaget og sagt at kontraktene var et arbeidsuhell.

– Jeg er veldig glad for at vi har funnet en løsning for de tre medarbeiderne, sier Tone Tellevik Dahl etter at hun har hatt møte med ledelsen i Helseetaten.

Renholderne jobbet 60 og 70 prosent som vikarer. Det var etter at fagforeningen deres krevde at de skulle få fast jobb, at de lave stillingsprosentene ble tilbudt. Berntsen tror ikke på at tilbudet var et arbeidsuhell.

– Jeg stilte en skriftlig forespørsel om dette var alvorlig ment. Eposten ble lest, men ikke besvart, sier han.

Et nytt tilbud kom ikke før Dagsavisen hadde saken på trykk tirsdag. Det skal nå iverksettes gjennomgang av kommunens rutiner, varsler byråd Tellevik Dahl.

