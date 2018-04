I toppsjiktet med kompetansen mange mangler

– Vi har satset mye på kompetanse og er relativt bra dekket til å være en så liten kommune, sier kommunalleder for helse og omsorg Tom Valand i Audnedal.

Sørlandskommunen med 1.800 innbyggere ligger an til en plass i toppen av Kommunebarometeret for pleie og omsorg for 2018. At kommunen har både ergoterapeut og geriatrisk sykepleier i full stilling, er en av årsakene. Henholdsvis 166 og 87 kommuner har ingen med denne kompetansen. Mange av dem som har det, har bare en deltidstilling, ifølge de foreløpige Kostra-tallene.