Støre: Deling viser «urovekkende arroganse»

Striden står om hvor grensen gjennom Tysfjord kommune skal gå for de to nye kommunene Hamarøy og Narvik, når Narvik, Ballangen og Tysfjord skal slås sammen.

Etter at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) fredag trakk en grense som fører til at nordsiden av Tysfjord slås sammen med Narvik og Ballangen, mens sørsiden slås sammen med Hamarøy, la fellesnemnda for sammenslåingen av Narvik, Ballangen og Tysfjord ned sine verv i protest.

Arroganse

– Her har vi en sammenslåing som i utgangspunktet er basert på frivillighet, lokale prosesser og lokal forankring. Nå vil Mæland dele Tysfjord etter en modell som verken folk, folkevalgte eller fagfolk i området ønsker. Regjeringen går mot fylkesmannen, mot ordførerne i de tre kommunene og mot fellesnemnda for nye Narvik kommune, sa Støre i Stortingets spørretime onsdag.

– Det er jo en knusende dom, sa Ap-lederen, og la til at lokale partifeller av Mæland har omtalt prosessen som «urovekkende arrogant» – noe han mener er en dekkende beskrivelse.

Forslaget som Kommunaldepartementet har bestemt seg for å følge, er ett av alternativene Fylkesmannen i Nordland har listet opp. Forslaget støttes av Sametinget og Felleslista, som ble valgt inn med fire representanter ved kommunestyrevalget i 2015. Ifølge vedtaket i Kommunaldepartementet bor det ingen i det området som nå inkluderes i Hamarøy, målt mot et annet innbyggerforslag som Fylkesmannen hadde som én av sine to anbefalte løsninger.

Grundig arbeid

Kommunalministeren avviste at hun bryter med prinsippet om frivillighet som Stortinget har vedtatt.

– Dette handler ikke om uenighet om kommunesammenslåing, men om hvor en helt ny grense skal trekkes, lød hennes forklaring.

– Jeg har gjort et grundig arbeid, vurdert alle innspill fra folkevalgte, fylkesmannen, sametinget og privatpersoner. Mitt utgangspunkt har vært å legge til rette for to bærekraftige kommuner – en med 2.000 innbyggere og en med 20.000 innbyggere, utdypet hun.

Kraftverk-strid

Svaret var ikke egnet til å berolige opposisjonen. Nordlands-representantene Eirik Sivertsen (Ap) og Åsunn Lyngedal (Ap) fulgte opp med beskrivelser som overkjøring og brudd med forutsetningene om frivillighet.

Mæland viste til at det ikke bor noen i det omstridte området, men at striden handler om næringsvirksomhet.

Regjeringens grensetrekking fører blant annet til at et vannkraftanlegg og et vindkraftanlegg som er under utbygging i Sørfjord, blir en del av den mindre, nye Hamarøy kommune. Det er i strid med det fylkesmannen i Nordland har ment om grensedragningen.

– Jeg opplever representanten som litt overivrig, sa Mæland da Sivertsen ville vite hva fylkesmannen etter Mælands vurdering har gjort feil.

– Det er ikke slik at Narvik avgir et kraftverk, dette er et kraftverk de ønsker eierskap til, men det er Tysfjord som eier det. Spørsmålet er nå hvor det skal ligge. Vår eneste begrunnelse er å skape to bærekraftige kommuner der utgangspunktet er veldig forskjellig både menneskelig og økonomisk, sa kommunalministeren.

