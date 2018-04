– Uforståelig at regjeringen ikke vil ha revisjonstilsyn

– Saken i Valdres er et veldig godt eksempel på hvordan det går når man ikke har et klart kontrollsystem for kommunal revisjon. Det blir bukken og havresekken, sier administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

I Stortingets høring om ny kommunelov tirsdag, trakk han fram striden rundt kommunerevisjonen i Valdres og Hallingdal, for å illustrere sitt syn om at det er behov for bedre kvalitetskontroll med kommunal revisjon.