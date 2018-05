100 millioner til bemanningsnorm for barnehagene

Revidert nasjonalbudsjett Regjeringspartiene og KrF er enige om følgende i det reviderte nasjonalbudsjettet: Det flyttes på i alt 257 millioner kroner KrF får gjennomslag for kravet om 100 millioner kroner til å dekke kostnader i oppstartsfasen for innføringen av bemanningsnormen i barnehagene Enighet om å skrote det såkalte «dødsgebyret», innføringen av en avgift på 1.130 kroner for skifteattest. Virkningen på årets budsjett er omkring 40 millioner. Humanitær bistand økes med 50 millioner kroner Det legges inn en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner for å styrke avrusningskapasiteten i helsevesenet 10 millioner kroner settes av til rekruttering av flere fastleger Den omstridte sukkeravgiften blir stående, men en mulig reduksjon av avgiftene for sukkerfrie varer som lettbrus skal utredes Enighet om kutt i avgiftene på 15 millioner kroner for mikrobryggerier Reisetiden til nærmeste passkontor skal være på maks 45 minutter, ned fra regjeringens forslag om 60 minutter Enighet om to prosjekter for karbonfangst og lagring (CCS), med forbehold om kvalitetssikring for det ene i løpet av sommeren. Forskriftsendringen som gjør det mulig for Color Line å melde overgang til det internasjonale skipsregisteret NIS, utsettes og skal gjennomgås på nytt

– Vi møter det behovet som kommunene sier de har, med 100 millioner kroner til bemanningsnorm for barnehagene for 2018, sa KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad da avtalen med regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett ble presentert torsdag kveld.

Han medgir at det blir en jobb framover å sikre tilstrekkelig finansiering til bemanningsnormen for årene som kommer, men fastholder at både denne og lærernormen nå er fullfinansiert for inneværende år.

– Tidlig innsats i skole og barnehage er en helt sentral prioritering for KrF, sier Ropstad.

Kortere vei til nytt pass

KrF har også fått gjennomslag for kortere reisevei til passkontor.

– Alle som trenger nytt pass i disse dager har merket køen for å få time, og mange har lang reisevei. KrF har nå fått gjennomslag for at avstanden til nærmeste passkontor skal være maks 45 minutter for 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt, og ikke 60 minutter som regjeringen la opp til, sier Ropstad.

Njåstad: Ble bedre

Et godt budsjett har blitt bedre etter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, mener Frps Helge André Njåstad.

– Det ligger mye god Frp-politikk i dette budsjettet, og vi i Frp er godt fornøyd. Vi har levert 700 nye plasser i eldreomsorgen, og har gjort mange løft, sier finanspolitisk talsmann i Frp, Helge André Njåstad under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vi har også fått fjernet dødsgebyret, noe vi er glade for, sier han og henviser til en avgift på skifteattest på 1.130 kroner som KrF har ønsket å skrote.

– Vi er glade for at et godt budsjett har blitt bedre. Vi har forhandlet ti ganger. Dette er første gang Abid og Henrik er med, og vi har hatt det gøy og hatt et godt samarbeid, sier han.

Han trekker også fram at de har fått gjennomslag for en avgiftsreduksjon for mikrobryggerier.

– Det gjør det enklere å drive mikrobryggerier i distriktene, sier Njåstad.

Ap kritisk

KrFs avtale med regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett imponerer ikke Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Rigmor Aasrud.

– Dette er skuffende. Det er relativt små beløp i den store sammenhengen som KrF har fått flyttet på. Vår hovedkritikk av budsjettet består, sier hun til NTB.

– Bemanningsnormen i barnehagene er fortsatt underfinansiert, sykehuskuttene er ikke rettet opp, og de fire partiene har ikke klart å komme med konkrete forslag for å hindre nedleggelse av norske arbeidsplasser på grunn av økt grensehandel, fortsetter Aasrud.

Ap mener også at satsingen på arbeidsmarkedstiltak er for passiv.