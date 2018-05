170 barn skal ut av asylmottak

Det kommer fram i den første lekkasjen fra det reviderte budsjettet, skriver TV 2.

Foreldre som av ulike grunner ikke har ID-dokumenter og som er godkjent av norske myndigheter, har tidligere ikke fått bosetting i en kommune. Det har ført til at mange barn har blitt boende på asylmottak i årevis.

Men nå setter regjeringen barnas behov først.

– Det kan være ulike grunner til at man ikke har fått godkjent sin identitet. Det kan være problemer i det landet man kommer fra, og vi ser at dette tar tid, så derfor skjærer vi nå igjennom slik at disse barnefamiliene kan bli bosatt i en norsk kommune, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Venstre-leder Trine Skei Grande sier Norge nå en rausere integreringspolitikk.

– 170 asylbarn skal ut av mottak og bosettes, og foreldrene skal lære norsk og starte integreringen. Ved å bosette disse barnefamiliene i kommunene kan de raskere komme i gang med livene sine i Norge, lære norsk og få utdanning og arbeid. Det er bra for både barna, familien og integreringen, sier Grande til NTB.

Det fulle reviderte nasjonalbudsjettet kommer 15. mai.

