Anne Lindboe blir barnehagedirektør

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og ta fatt på oppgavene i PBL. Det blir utrolig spennende, og jeg ser fram til å jobbe for at alle barn skal få muligheten til å gå i en best mulig barnehage, sier Lindboe.

PBL er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for landets private barnehager. Forbundet har 1.930 medlemsbarnehager med omtrent 30.000 ansatte.

Fredag ble det kjent at Inga Bejer Engh overtar som nytt barneombud etter Lindboe i slutten av juni. Lindboe har vært barneombud i seks år.

Lindboe sier at hun vil ta med seg viktige erfaringer fra jobben som barneombud.

– Gode barnehager er utrolig viktig for barna. Vi skal ha barnehager med kompetente og trygge ansatte som ser hvert enkelt barn og deres behov. Spesielt må vi se de som har spesielle utfordringer, og vi må ha gode systemer for å kunne gi dem det tilbudet de trenger, sier Lindboe.

Hun overtar stillingen i PBL etter Arild Olsen som har vært daglig leder og administrerende direktør i PBL i 21 år.

