Ap fastholder beslutningen om Andøya

– Det var kommet såpass mange innsigelser underveis i denne prosessen at vi så oss nødt til å gjøre en ny gjennomgang av saken. Vi har snudd hver stein og hvert tall for å undersøke om forhold knyttet til beslutningen er endret. Men konklusjonen er at dette ikke er tilfelle, sier Aps forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt til NTB.

Hun sier hun har forståelse for at beslutningen vil vekke sterke reaksjoner lokalt.

– Jeg forstår at mange er skuffet. Andøya mister arbeidsplasser, men samtidig er det store muligheter der, med romsenter, rakettskytefelt og ny havn, sier Huitfeldt.

Hun sier Ap er beredt til å stille nye omstillingsmidler til rådighet for Andøya-samfunnet og kommer med følgende løfte:

– Vi vil gi Andøya en beredskapsrolle som forsterkningsbase for alliert bistand, som sikrer at allierte fly kan lande der. Det innebærer at lengden på rullebanen må opprettholdes, noe som også er avgjørende for rakettskytefeltet på Andøya.

Huitfeldt, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité, sier ytterligere utredninger nå vil forsinke hele prosjektet.

– For å holde tidsplanen må vi fatte en endelig beslutning nå. Investeringene må vedtas av Stortinget før sommeren for at Evenes skal kunne ta imot fly i 2022, sier hun.

Avtalen om å flytte de nye maritime overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes var en del av forliket som Ap inngikk med Høyre og Frp i 2016.

(©NTB)