Ap går i nytt Andøya-møte

Striden om å flytte Luftforsvarets base på Andøya til Evenes har pågått i nesten to år. Ap støttet forslaget i 2016, men ifølge Klassekampen er det uenighet også innad i partiet. Onsdag skal Aps stortingsgruppe vurdere om faktagrunnlaget for nedleggelse er godt nok.

Kritikerne mener argumentet som var tungen på vektskålen for Ap, ikke lenger holder fram. Det baserte seg på at den nye kampflybasen på Evenes ville få̊ luftvern mot langtrekkende missiler, og at det ville bli dyrt å beskytte overvåkingsflyene på Andøya samtidig.

Men i en rapport fra den eksterne kvalitetssikringen av byggeprosjektet står det: «De maritime patruljeflyene er i alle alternative lokaliseringer på Evenes konsentrert på et lite område hvor flyene og hangarene ikke har fysisk beskyttelse mot missil- og bombeangrep, utover luftvernet som etableres».

Konsulentene oppfatter dette likevel som akseptabelt fordi «flyene flyttes fra Evenes og opereres fra andre baser i høyintensive operasjoner».

Forsvarsdepartementet har i ettertid uttalt at «ekstern kvalitetssikrer her gjør en for snever tolkning», og at «det vil være en operativ vurdering av den aktuelle situasjonen hvor lenge operasjoner kan pågå̊ fra Evenes».

