Private barnehager med egenkapital på 4 milliarder

Aftenposten skriver at kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har fått to rapporter om økonomi og drift i private barnehager på sitt bord i mai. Rapportene viser at barnehager er blitt «big business» og at stadig flere av dem inngår i store kjeder som igjen eies av store konserner.

Den ene rapporten, som er utarbeidet av rådgivningsselskapet BDO på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, viser at den opptjente egenkapitalen i de private barnehagene har steget jevnt fra rundt 250 millioner kroner i 2007 til knapt 4 milliarder kroner i 2016 – altså nær en 16-dobling. Dette er oppsamlet overskudd som eierne har liggende i barnehageselskapene.

Avkastningen på egne penger som eierne har investert i barnehagene har vært på 28,3 prosent i snitt før skatt i disse årene. Til sammenligning var årlig avkastning på Oslo Børs på 8,4 prosent i samme periode. Ifølge rapporten er imidlertid risikoen for barnehageinvesteringer lavere enn på børsen.

Omtrent halvparten av barnehagebarna går i private barnehager, og disse fikk drøyt 20 milliarder kroner i kommunale tilskudd i fjor. I barnehageloven står det at private barnehager kan ha et «rimelig årsresultat».

– Overskuddene i de private barnehagene gjør at vi må se på regelverket på nytt. Dagens regelverk er utdatert, kunnskapsminister Sanner til avisen.

