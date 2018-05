Utvider betalingsplikt til rus og psykiatri

Etter flere års utsettelser og gjentatte advarsler fra KS får kommunene betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling (TSB) fra 1. januar 2019. Det varsler regjeringen i kommuneproposisjonen for 2019, som ble lagt fram tirsdag.

Forslaget innebærer at kommunene fra neste år må betale for hvert døgn rus- og psykiatripasienter oppholder seg på sykehus etter at de er definert som ferdig behandlet. Disse pasientene har hittil blitt holdt utenfor ordningen med betalingsplikt, som ble innført for somatiske pasienter med samhandlingsreformen i 2012.