Enighet i kommuneoppgjøret

– Alle parter kan være stolte. Vi klarte å komme i mål innen fristen med et samlet resultat. Det er andre gang på rad at vi gjennom stor innsats og sterk vilje fra alle partene klarer å finne helhetlige løsninger uten hjelp av Riksmekleren, sier forhandlingsleder i KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Her er avtalen.

Også i hovedoppgjøret for to år siden ble partene i kommunesektoren enige om en løsning gjennom forhhandlinger, uten meklingshjelp.

– Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO kommunes forhandlingssammenslutning.

Oppgjøret gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av dem som arbeider i kommunene, heter det i en pressemelding fra LO Kommune.

Kommuneoppgjøret KS forhandler på vegne av alle kommuer og fylker, brtsett fra Oslo, som er eget forhandlingsomåde. KS-området er det største i offentlige sektor og det nest største totalt i Norge KS-området omfatter 498.000 stillinger, som utfører 346.000 årsverk – av disse omfattes 445.000 stillinger (300.000 årsverk) av det sentrale lønnsoppgjøret 41 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen i KS-området. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune (om lag 181.000 medlemmer), Unio Kommune (163.000), YS Kommune (32.000) og Akademikerne kommune (21.000) Kilde: KS

På nivå med privat sektor

Alle kommuneansatte får et lønnstillegg på minst 5.000 kroner. Fagarbeidere med full ansiennitet får 8.000 kroner. Fagarbeidere med full ansiennitet og tilleggsutdanning får 8.500 kroner, og dem som har treårig høyskoleutdanning og full ansiennitet, får 8.800 kroner.

Resultatet har en ramme på 2,8 prosent, den samme som i frontfaget i konkurranseutsatt industri. Mye av rammen i komunesektoren ble avtalt allerede i fjorårets mellomoppgjør, slik at det i realiteten bare var 1,1 prosent igjen å forhandle om nå.

- Det er selvsagt ekstra krevende å komme fram til en helhetlig løsning innenfor en så trang ramme, når det er fire forhandlingssammenslutninger som har ulike prioriteringer og til dels svært ulik profil på sine krav. Jeg har stor respekt for den profesjonaliteten, ansvarligheten og ikke minst realismen partene har utvist, sier Gangsø.

Det er ikke satt av noe pott til lokale forhandlinger.

KS har væt opptatt av å stimulere til mer heltid, og prioritert bedre kompensasjon for helgerbeid. Gangsø sier de er fornøyd med hvor langt de kom i denne retningen.

For helgearbeid over 290 timer årlig dobles helgetillegget til 100 kroner og for timer over 350 helgetimer til 150 kroner.

- Akseptabelt

– Et av våre viktige krav var en reell økning i kjøpekraft for medlemmene. Det har vi fått. Den gir uttelling for kompetanse og tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier Nord.

For YS kommune har det blant annet vært viktig med ekstra tillegg til fagarbeidere og høyskoleutdannede.

Med dette oppgjøret er det blitt mer lønnsomt for kommuneansatte å ta tilleggsutdanning, heter det i YS’ pressemelding.

– Vi har fått til et akseptabelt resultat, sier leder i YS Kommune, Erik Kollerud.

Unios medlemmer fikk en ramme på 2,9 prosent.

– Vi mener dette er akseptabelt, selv om vi hadde forventet å se 3-tallet på ramma for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Steffen Handel i Unio kommune.

Partene har forhandlet siden 11. april. Avtalen skal nå til uravstemning i KS og forhandlingssammenslutningene.