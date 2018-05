Folkeavstemningen i Finnmark: 87 prosent stemte nei

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik la fram resultatet av folkeavstemningen om den vedtatte sammenslåingen mellom Finnmark og Troms på fylkeshuset i Vadsø onsdag formiddag klokken 9. Avstemningen ble holdt mellom 7. og 14. mai.

– Vi har et resultat, og det er godt, det er veldig godt, sa Vassvik.

– 87 prosent er massivt, fastslo hun.

Kritisk til opposisjonen

Hun kaller folkeavstemningen historisk og er spesielt kritisk til opposisjonspartienes og også Høyres forsøk på å spre negativitet om folkeavstemningen. Dette kaller hun skjær i sjøen der mange har forsøkt å delegitimere finnmarkingenes mulighet til å si sin mening om noe som berører dem i høy grad.

– Det mest skuffende har vært at også opposisjonspartiene i Finnmark, som Høyre, har gjort sitt for å spre negativitet rundt finnmarkingenes mulighet til å si sin mening om en så viktig sak. Det er skuffende, sa Vassvik.

– Finnmarkingene lot seg likevel ikke skremme, sa Vassvik.

– Jeg har ikke sett at opposisjonen har gjort noen hederlige eller overbevisende forsøk på å overbevise finnmarkingene om fortreffeligheten med å slå sammen Finnmark med Troms, fastslo hun.

– Rungende nei

Valgdeltakelsen var på 58 prosent, og i 14 av 19 kommuner stemte over 90 prosent nei. Vassvik sier hun håper at Stortinget vil sørge for at planene om en sammenslåing blir skrinlagt.

– Finnmark har sagt nei til tvangssammenslåing med Torms. Det er et rungende nei.

I resultatet inngår stemmene fra både internett og papir, og allerede mandag kveld viste tallene som tikket inn et gjennomgående nei-flertall godt opp på 90-tallet.