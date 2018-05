Forsikringsselskaper anker dom om skogbrann

Dommen i det sivile søksmålet mot NTE Nett og deres forsikringsselskap Gjensidige falt i Namdal tingrett i slutten av mars. Retten mente ansvaret for den største brannen i Norge etter andre verdenskrig ikke kan legges på NTE Nett. Både nettselskapet og Gjensidige ble derfor frifunnet.

Nå har imidlertid forsikringsselskapene Eika, Tryg, If og SpareBank 1 besluttet å anke dommen. Regresskravet fra de fire forsikringsselskapene er på til sammen 80 millioner kroner.

Forsikringsselskapene peker blant annet på at tingretten til tross for at den landet på frifinnelse, slo fast at midlertidige reparasjoner av en kraftlinje var årsaken til brannen. Et flertall mente imidlertid at NTE Nett ikke kan holdes ansvarlig etter skadeerstatningsloven, til tross for at brannen startet under en ødelagt kraftlinje.

– Vi mener en høyere rettsinstans må få anledning til å drøfte dette, og har derfor besluttet å anke dommen, sier informasjonssjef hos If og talsperson for saksøkerne, Jon Berge.

Administrerende direktør Trygve Kvernland i NTE Nett uttalte da dommen falt at det var helt ekstraordinære værforhold, med langvarig sterk vind, lave temperaturer og tørke i januar 2014.

– Dette førte til at vegetasjonen ble ekstremt tørr, og at brannen utviklet seg til en katastrofe, fastslo Kvernland.

Ifølge de saksøkende forsikringsselskapene er det anslått at de totale skadene etter brannen beløp seg til 150 millioner kroner. 55 bygninger ble totalskadet, og 70 personer ble hjemløse. Politiet slo i ettertid fast at selskapet ikke kunne klandres og henla saken.