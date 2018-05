Helleland grillet om barnevern

Utgangspunktet for kritikken er flere historier i mediene om systemsvikt i barnevernet. Blant annet fortalte Dagbladet nylig om tre jenter som ble rusavhengige og drev aktiv prostitusjon mens de var i barnevernets omsorg. To av jentene er døde, 17 og 18 år gamle.

– Historiene er utålelige, men dessverre ikke unike. Gjentatte tilsynssaker avslører at grov systemsvikt skjer i norsk barnevern. De siste årene har det vært flere dødsfall i saker der barnevernet har vært involvert, sa Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen fra Stortingets talerstol.

Hun viser til at Riksrevisjonen nylig har påvist manglende forsvarlighet ved akuttplassering av barn.

– Det finnes ikke nok offentlige plasser. Det er vanskelig å finne beredskapshjem i tråd med barnets behov. En kartlegging i VG viser også at ett av fire fosterbarn ikke får det lovpålagte antallet tilsyn, fire i året, påpekte Sem-Jacobsen, som ville vite om statsråden ser alvoret i situasjonen som har oppstått.

Helleland parerte kritikken med at regjeringen har gjennomført en massiv satsing på barnevernet de siste årene.

– Siden 2016 har det blitt nesten 1.000 flere stillinger, og vi har satt i gang et storstilt kompetanseløft. Jeg er trygg på at dette til sammen vil gi oss et bedre barnevern, sa hun.

