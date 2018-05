Deler oppskriften på å bli kvalitetskommune

Helsingborg kommune presenterte sin måte å jobbe på under konferansen Hbg Mashup onsdag og torsdag. Her er stadsdirektør (rådmann) Palle Lundberg (midten) i samtale med kommunens "head of future" Micco Grönholm og kontaktsentersjef Soraya Kabelele-Senya. Foto: Lisa Wikstrand, Helsingborg kommune