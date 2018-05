Huseiere ved gammel søppelplass vil stevne Skedsmo kommune

Tirsdag ble det kjent at giftstoffet arsen tyter opp av bakken i et leke- og parkområde ved boligene på Brånåsen i Skedsmo kommune i Akershus. Tidligere er det funnet unormalt høye nivåer av deponigassene metan og karbondioksid i 21 av boligene på boligfeltet, og eiere melder om bygninger som siger. Flere boligeieren krever at kommunen, som ga tillatelse til byggingen ved den gamle søppelplassen, kjøper dem ut av eiendommene, slik at de kan flytte.

Norges Miljøvernforbund politianmeldte dessuten Skedsmo kommune i februar for miljøkriminalitet.

Politiet undersøker saken

Avdelingen for miljøkriminalitet i Øst politidistrikt har bedt kommunen sende over relevante dokumenter, ifølge Romerikes Blad.

– Dokumenter som kan bidra til å belyse kommunens behandling av saken, samt tiltak og undersøkelser i forbindelse med omgjøringen av området fra søppeldeponi til boligformål, bes utlevert, heter det i brevet, som avisen har fått innsyn i.

Rådmann Erik Nafstad bekrefter henvendelsen fra politiet overfor NTB og opplyser at en minnepinne med dokumentene ble levert politiet på tirsdag.

Han vil for øvrig ikke kommentere saken.

Fikk ikke gjennomslag

Situasjonen for beboerne var tema på et kommunestyremøte onsdag kveld, og det ble vedtatt flere tiltak, blant annet at det skal gjøres nye målinger og at skader skal kartlegges, melder NRK.

Et forslag om generell innløsning av eiendommene som ligger nærmest det gamle deponiet, ble ikke vedtatt. Heller ikke et forslag om at beboerne som er rammet skal slippe å betale eiendomsskatt, fikk flertall.

– Nå går vi til rettssak mot kommunen med krav om innløsning av eiendommene, sier beboernes talsmann Vidar Hoel til Romerikes Blad.

– Da kommunen valgte å bygge disse boligene, var det en forutsetning at de skulle innløses hvis de ikke var beboelige eller om tetningsskjermen mot gasspåvirkning ikke fungerte.

