Krever unnskyldning etter Pride-flagging

Av loven «Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger» fremgår det at på alle offentlige flaggdager skal bare det norske, samiske, kommunens eller fylkets flagg benyttes, skriver de i brevet til kommunen som Nordlys har fått innsyn i.

En av personene har allerede fått en skriftlig beklagelse fra kommunen, men de ønsker en offentlig unnskyldning. Om ikke det skjer, vil de ta saken videre. Avsenderne ber også om at ordføreren fjerner et bilde hun la ut på egen Facebook-profil hvor flagget vises.

De er begge elever ved en bibelskole i Norge, men understreker at initiativet ble tatt som privatpersoner.

– Man skal ikke bruke 17. mai til å fronte pride. Det som provoserer er at dette ble flagget på 17. mai ved et offentlig bygg. Hadde det vært et annet flagg, for eksempel til en fotballklubb, hadde dét og vært provoserende, sier de.

Norges nasjonaldag faller på samme dag som den internasjonale dagen mot homo-, trans- og bifobi. I den forbindelse hadde Tromsø kommune gjort et vedtak om at også Pride-flagget kunne heises utenfor rådhuset.

– Men å heise det på 17. mai er utenfor regelverket, og da det ble oppdaget ble flagget heist ned, forklarer ordfører Kristin Røymos politiske rådgiver, Robert Greiner til avisa.

– Ordføreren har ikke gjort noe som krever beklagelse, tilføyer han.

