Kritiserer regjeringen for skinnøkning

Tirsdag la kommunal- og moderniseringsministeren fram regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2019. Der ligger det an til at kommunene får mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner mer i frie inntekter i 2019.

Lederen av kommunalkomiteen, Karin Andersen (SV), fnyser av framstillingen.