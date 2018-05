KS glad for mer penger til barnehagene

Finansieringen av barnehagenormen er den største budsjettendringen etter at regjeringspartiene har blitt enige med KrF om revidert nasjonalbudsjett.

– Vi er veldig tilfredse med resultatet av forhandlingene om revidert budsjett, sier direktør for interessepolitikk i Kommunenes interesseorganisasjon KS, Helge Eide, til NTB.

Samme dag som Stortinget vedtok ny bemanningsnorm i barnehagene fra 1. august i år, sikrer budsjettkameratene mer penger til kommunene. Noe usikkerhet rundt fordelingen av midler til private og kommunale barnehager, gjør at Eide ikke har helt oversikt om hvordan finansieringen slår ut.

– Vi har behov for å gå mer i detalj rundt finansieringen og hvilke konsekvenser det får, men alt i alt er dette veldig positivt, legger Eide til.

Bittersøt avgift

Budsjettenigheten innebærer blant annet at «dødsgebyret», en avgift på skifteattest på 1.130 kroner, legges bort. Den humanitære bistanden økes med 50 millioner kroner og de pensjonistene som ønsker det kan glede seg over at pensjonsslippen fortsatt kan komme i posten.

Den omstridte sukkeravgiften blir heller ikke denne gang endret, men justeringer kan komme senere. I et av de ni såkalte verbalpunktene i avtalen om revidert nasjonalbudsjett går det fram at regjeringen skal «utrede en reduksjon av særavgiften på alkoholfrie drikkevarer».

Forskriften som kan føre til at 700 sjøfolk i Color Line blir flagget ut, blir utsatt.

– Regjeringen skal gjennomgå og evaluere informasjonen som dannet grunnlaget for fartsområdeutvalgets anbefaling. Det er helt i tråd med hva vi har sagt hele veien, sier Frps Morten Ørsal Johansen.

Det mener Senterpartiet er for vagt.

– Nå opplever hundrevis av norske sjøfolk usikkerhet rundt jobbene sine. Dette burde vært avklart i dag. Utflaggingen burde vært stanset, mener partiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik.

Ap er skuffet

Arbeiderpartiet er ikke imponert over KrFs budsjettenighet.

– Dette er skuffende. Det er relativt små beløp i den store sammenhengen som KrF har fått flyttet på, sier Aps finanspolitiske talskvinne Rigmor Aasrud til NTB.

Hun mener bemanningsnormen i barnehagene fortsatt er underfinansiert, sykehuskuttene er ikke rettet opp, og de fire partiene har ikke klart å komme med konkrete forslag for å hindre nedleggelse av norske arbeidsplasser på grunn av økt grensehandel.

Raskere framdrift

Til sammen flyttes det på 257 millioner kroner etter budsjettenigheten. Det er tiende gang de fire partiene har forhandlet om budsjett og revidert budsjett, men første gang de har blitt ferdige før fristen. Det er også første gang Venstre deltar som regjeringsparti i budsjettprosessen.

– Å sitte på denne siden av bordet i forhandlinger er en ny øvelse for oss. Men jeg tror vi snakker mer direkte og dermed får en raskere framdrift, sa Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja da enigheten ble presentert torsdag kveld.

