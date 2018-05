Mobilisering for kommunal overtakelse av Nordkapplatået

Der vil flere appellanter be lokalpolitikerne sette inn støtet i kampen om å få kjøpe det populære utsiktspunktet, skriver Klassekampen.

I dag leier hotellgiganten Rica Eiendom grunnen for bare 68.000 kroner i året. Der driver de Nordkapphallen, som igjen leies ut til Scandic. Rica har i en årrekke tatt ut et overskudd på mellom 20 og 30 millioner kroner fra Nordkapp.

Heidi Holmgren, leder i Nordkapp turlag og initiativtaker til onsdagens folkemøte, mener Fefo opererer ulovlig som eier av platået, fordi de tar betalt for inngang til et naturområde, uten at inntektene brukes til tilrettelegging for fritidsformål.

Ordfører Kristina Hansen (Ap) i Nordkapp sier til Klassekampen at de «ikke tar nei for et nei» og kommer til å be om et møte med Fefo.

Direktør Jan Olli i Fefo understreker likevel at de ikke er innstilt på å selge grunnen verken til Rica eller kommunen.

– Vår jobb som grunneier er å skape forutsigbarhet for alle parter. Vi skal også sikre vår egen økonomi langsiktig, og det vil være feil om vi solgte våre mest verdifulle eiendommer, sier Olli.

I dag koster det 270 kroner å besøke Nordkapplatået.

