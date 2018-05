Følger Drammen - tilbyr 11. skoleår

Som den første kommunen i landet, valgte Drammen i fjor høst å tilby16-åringer ett år til på skolen, før de velger en videregående skole. Kommunal Rapport laget reportasje fra skolen i vinter. Nå følger Oslo etter og det er Kuben videregående skole på Økern som starter tilbudet, ifølge Aftenposten.

Tilbudet starter opp til høsten, hvor 15 elever, som nå går i tiende klasse på Kuben videregående skole, får tilbud om et ekstra skoleår.

Men det ellevte skoleåret blir ikke et vanlig skoleår ifølge skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Dette er et annerledes tilbud som skal se hele livssituasjonen til ungdommene og hjelpe dem på flere plan. Mange har hatt et dårlig forhold til skolen, de har gått på mange nederlag. Dette tilbudet skal hjelpe dem å få troen på seg selv og komme inn i positive spiraler, sier Thorkildsen.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H), som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, skrev i forrige uke en kronikk i Aftenposten sammen med Saida Begum (H), hvor de oppfordret flere kommuner til å følge Drammens eksempel.

Tybring-Gjedde ønsker nyhetene om Oslo-skolens nye tilbud velkommen.

– Dette har også Høyre foreslått, og i fjor ble det innført et lignende prøveprosjekt i Drammen. Det er veldig lurt å la seg inspirere av Høyre-styrte Drammen. Foreløpig viser dette prøveprosjektet, der 15 elever tar et frivillig ekstra skoleår, at de er veldig fornøyd og har gjenvunnet mestringsfølelsen, sier Tybring-Gjedde til avisen.