Mener eldrereform mangler virkemidler

– Dette er spennende og framoverlent. Jeg hilser reformen velkommen. Men jeg tror det blir krevende å omsette de gode intensjonene i praksis, sier forskingssjef Geir Selbæk i Nasjonal kompetansetjenestene for aldring og helse.

Han synes det er flott at reformen ikke bare omhandler helse- og omsorgstjenestene, men har et videre perspektiv, der målet er å gjøre alderdommen bedre og å skape et aldersvennlig samfunn.