Rødgrønne Oslo skal droppe engangsplast 

Nyheten kommer dagen etter at Miljøpartiet De Grønnes landsmøte vedtok at engangsplast bør forbys innen 2020.

– Oslo kommune tar lederrollen for å redusere bruken av unødvendig plast. Vi vil gå gjennom våre egne innkjøp for å fase ut unødvendig engangsplast i kommunens virksomheter, og inviterer næringslivet og organisasjoner i Oslo til en dugnad mot plastforsøpling, sier Raymond Johansen til NTB.

Når han gjester MDGs landsmøte senere i dag vil han beskrive ambisjonen om at Oslo skal bli den første byen i verden til å fase ut engangsplast.

– Når Oslo neste år skal være Europas miljøhovedstad ønsker vi å vise hvordan en storby kan gå foran i kampen mot plastforsøpling, tilføyer byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

– Uklart mål

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg møter på sin side løftet fra Ap og MDG med en solid dose skepsis.

– Jeg frykter at ambisjonene er for lave. Det er uklart hva de mener med “unødvendig engangsplast”. Målet må jo være at Oslo kommune slutter med all engangsplast, sier Lae Solberg.

Han mener Oslo kan komme veldig langt i å bytte ut engangsplast allerede i løpet av inneværende år og sier Høyre var i ferd med å fremme et slikt forslag for bystyret.

– Oslo kommune kjøper inn for 26 milliarder kroner i året og er landets nest største offentlige innkjøper, bare slått av staten. Den markedsmakten må vi bruke i kampen mot engangsplast, sier Høyre-toppen.

Han tar til orde for at kommunens virksomheter bytter ut engangsplast med nedbrytbare, miljøvennlige alternativer der disse finnes, samt at kommunens leverandører utfordres til å utvikle plastfrie alternativer gjennom såkalte innovative anskaffelser. Også byggebransjen og helsesektoren bør bli plastfri, mener han.

15 tonn

Ifølge Verdens økonomiske forum (WEF) ender rundt 15 tonn plast i havet på verdensbasis hvert minutt. I fjor vedtok FNs miljøforsamling en nullvisjon mot tilførsel av plast i havet, men foreløpig har ingen land eller byer tatt lederskap for å omsette nullvisjonen til praksis.

Lan Marie Berg mener folkeopinionen bidrar til å gi fart til nødvendige endringer.

– Det er fantastisk å se det store folkelige engasjementet for å rydde opp i plastforsøplingen. Det er viktig å rydde opp plast i naturen, men det aller viktigste som vi må gjøre er å kutte kraftig ned på plastforbruket slik at plasten ikke havner i naturen i utgangspunktet, sier hun.

Johansen viser til at signalene er gode også fra næringslivet om redusert bruk av plast.

– En felles dugnad er den eneste løsningen – der land, byer, bedrifter og personer gjør det vi kan for å redusere plastbruken og hindre at plast havner på avveie. Vi har også en stor jobb foran oss med å fjerne den plasten som allerede er havnet i naturen, sier Johansen.

Elbåt og droner

Forbudet mot engangsplasten som MDG tar til orde for på landsbasis vil gjelde all plast som har kort levetid; emballasje og småposer, klistremerker, bestikk, kopper, tallerkener, ballonger, sugerør, q-tips, barberhøvler – og kulepenner.

I Oslo har Høyre fremmet et forslag om en handlingsplan mot marin forsøpling, som skal komme på plass, mens byrådet har satt av midler til en egen plastkoordinator og den eldrevne båten Pelikan som skal samle opp flytende avfall i fjorden.

– Oslo Havn har også akkurat bestemt at vi skal få en undervannsdrone som skal kartlegge hva som finnes av avfall på havbunnen, slik at vi vet mer om hvor forsøplingen kommer fra, sier Berg.

