Krever fortgang i flomsikring

– Så lenge flomsikringen blir utsatt, blir alle våre byggeplaner utsatt, sier varaordfører Lene Jevnheim (Ap).

Hun forteller at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort sikringstiltak langs sideelva Otta, og at dette synes å ha hatt en god effekt under årets flom. Men hun etterlyser fortsatt flomsikring mot Gudbrandsdalslågen.