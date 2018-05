Statsministeren skuffet fylkesordføreren

Vassvik fikk klar beskjed da de to møttes på Statsministerens kontor fredag: Solberg vil ikke bidra til å reversere sammenslåingen med Troms som 87 prosent av finnmarkingene sa nei til i folkeavstemningen 14. mai.

Les også: Avviser finnmarkingenes nei til sammenslåing

– Jeg har ikke oppnådd det jeg håpet med utgangspunkt i det klare resultatet i folkeavstemningen. Jeg er veldig skuffet, sa Vassvik til NTB umiddelbart etter møtet.

– Manglende respekt

Statsministeren avviste å møte pressen, men i en skriftlig uttalelse viser hun til at sammenslåingen er vedtatt av to forskjellige storting.

– Det må både regjeringen og Finnmark fylkeskommune forholde seg til, heter det fra Solberg.

Les også: Finnmark kan presse fram ny lov om sammenslåing

Vassvik mener det er oppsiktsvekkende at Solberg ikke ville svare på spørsmål.

– Det kunne hun godt ha gjort. Hun viser ikke den respekt for saken og for Finnmarks befolkning som jeg kunne ønske. Det er veldig mange som er fly forbanna, for å bruke et finnmarksuttrykk. Og det forventes at Solberg sier noe til finnmarkingene om denne saken, sier Vassvik.

Liten entusiasme

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum slår fast at saken åpenbart er vanskelig for Solberg siden hun nøyer seg med en skriftlig kommentar.

– Jeg hører også mange fra Høyre her på Stortinget som mener at sammenslåingen mellom Troms og Finnmark er en dårlig løsning. Det virker på meg som om heller ikke Solberg er særlig entusiastisk, for da ville hun vel møtt pressen og forsvart tvangsekteskapet, sier Vedum til NTB.

– Følelsespreget

Ifølge Vassvik ga Solberg uttrykk for at folkeavstemningen var preget av følelser og uten hensikt.

Vassvik er dundrende uenig.

– Dette er på ramme alvor. Finnmarkingene opprøres stort over at Stortinget har overkjørt befolkningen. Derfor har de sagt sin mening med veldig stor tyngde, sier fylkesordføreren.

– Et kraftigere signal går det ikke an å gi. Det er useriøst av Solberg å heve at dette er styrt av følelser. Det handler om store avstander og at folk opplever at de er oversett, overprøvd og overkjørt, sier Vedum.

Gruppeleder vil avstå

Gruppelederen for Aps fylkestingsgruppe i Finnmark, Remi Strand, mener at fylkestinget i Alta 20. juni må avstå fra å velge medlemmer til den lovpålagte fellesnemnda som skal sørge for den praktiske gjennomføringen av sammenslåingen.

– En naturlig konsekvens av folkeavstemningen er at fylkestinget ikke gjennomfører valg til fellesnemnda, sier Strand, som understreker at saken ikke er behandlet i partiorganene.

Inndelingsloven pålegger fylker som skal slå seg sammen, å velge medlemmer til fellesnemnda, men sier ikke noe om hva som skjer dersom valget ikke gjennomføres.

Mæland provoserer

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har besvart NTBs forespørsel om et intervju med en skriftlig kommentar. Og departementets mening er at det rettslige grunnlaget for fellesnemnda er til stede selv om Finnmark avstår fra å bidra, fremholder hun.

– Regjeringen og Stortinget har flere muligheter hvis Finnmark fylkeskommune velger å ikke delta i sammenslåingsprosessen. Departementet kan blant annet endre forskriften om sammensetning, slik at Troms får et større flertall og at fellesnemnda slik blir beslutningsdyktig, uttaler Mæland.

– Mælands svar på finnmarkingenes kraftfulle nei til tvang er med andre ord mer tvang. Det er provoserende, sier Remi Strand.

(©NTB)