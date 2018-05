Stortinget vedtok kutt i andelen kommersielle barnevernsplasser

Vedtaket ble gjort i forbindelse med et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å fase kommersielle aktører helt ut av institusjonene og vurdere utfasing også fra resten av barnevernet.

– Vi håpet å få flertall for våre opprinnelige forslag, men registrerer at høyresiden mener at konkurranse og kommersielle selskaper hører hjemme i barnevernet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Forslaget som nå ble vedtatt går ut på at ideelle aktørers andel av institusjonsplassene skal økes på bekostning av de kommersielle aktørene:

«Stortinget ber regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. Innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres.», heter det i vedtaket.

– Dette er et kraftig signal til regjeringen om å endre kurs. Vi må kunne være sikre på at de som driver med barnevern, ikke er mer opptatt av profitt enn av barnas beste, og i dag har flertallet på Stortinget beveget seg et godt stykke mot å styrke de ideelle aktørene og redusere muligheten til å hente ut store gevinster fra barnevernet. Det er gledelig, sier Støre.

Forslaget fikk støtte fra Ap, Sp, SV og KrF og MDG under voteringen.

