Tingretten tillater tvangsflytting

Vergene hevder at en flytting vil gå utover beboernes helse, og retten mener det trolig er riktig. Likevel har retten, under tvil, kommet fram til at kommunens behov for å ta i bruk bygningen til bolig for andre grupper er av større betydning.

Bjug Ringstad, som har fulgt opp saken på vegne av vergene og leietakerne, er krystallklar på at saken vil bli anket.