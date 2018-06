Bemanningsnorm ikke oppfylt i 106 kommuner

Mer enn 134.000 barn går i barnehage i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen. Det opplyser utdanningsminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget.

– Jeg forventer at kommunene dette gjelder, vil ha en plan for hvordan de skal øke bemanningen når nytt regelverk trer i kraft per 1. august 2018, skriver Sanner.

Overgangsregler

Da vil det i alle landets barnehager bli krav om maksimalt tre barn per voksen i alderen 0–3 år og maksimalt seks barn per voksen i alderen 3–5 år. Men ikke alle kommunene og barnehagene vil klare å oppfylle bemanningsnormen allerede fra 1. august. For disse vil det komme overgangsregler slik at barnehageeiere får ett år på seg til å oppfylle kravet om minimumsbemanning.

I budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og KrF ble det øremerket 100 millioner kroner til en overgangsordning for å bedre finansieringen av bemanningsnormen i kommuner som til nå ikke oppfyller denne.

Fordelingsnøkkel

60 millioner kroner av disse pengene skal fordeles til private barnehager, mens 40 millioner kroner settes av til kommunale barnehager i de 106 kommunene som ikke oppfyller normen på seks barn per voksen ansatt. I disse kommunene er det om lag 57.300 barn i kommunale barnehager og rundt 76.900 barn i private barnehager.

– Det øremerkede tilskuddet skal særlig brukes til å sikre en bærekraftig økonomi i små private barnehager, skriver statsråden.

Ekstrabevilgningen vil ikke bidra til urimelig høy lønnsomhet i enkelte barnehager og barnehagekjeder, legger han til.

(©NTB)