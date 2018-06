Lar seg ikke skremme av statsråden

Mæland har rettet en advarende pekefinger mot fylkestinget i Finnmark som neste uke avgjør om de velger representanter til fellesnemnda. Nemnda står for den praktiske gjennomføringen av en sammenslåing med Troms.

– Et vedtak om at man ikke vil velge medlemmer til fellesnemnda, vil være ulovlig, heter det i brevet fra Mæland.

Kommunalministeren har innkalt til et første møte 22. juni, dagen etter det neste fylkestingsmøtet i Finnmark. Stiller ikke fylket med representanter, vil departementet endre forskriften slik at nemnda i ytterste konsekvens kun får medlemmer fra Troms.

Desperat statsråd

– Jeg tolker dette som et mer eller mindre desperat forsøk fra Mæland og regjeringen på å tre tvangssammenslåingen over hodet på finnmarkingene, uttaler fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune.

Hun legger til at regionreformen er svakt utredet, og antar at Mælands brev er et uttrykk for at det haster for regjeringen.

– Noe annet enn stor usikkerhet i departementet kan neppe være årsaken til dette trusselbrevet. Det fremstår nærmest som irrasjonelt, fremholder Vassvik.

Ikke skremt

Fylkesordføreren ønsker ikke å forskuttere hva fylkestinget lander på under sitt møte i Alta 20. og 21. juni. Men hun understreker likevel at Mælands brev ikke er egnet til berolige opprørte finnmarkinger.

– Jeg lar meg ikke skremme, verken til det ene eller det andre, sier hun.

Gruppelederen for Arbeiderpartiet i Finnmark fylkesting, Remi Strand, har overfor NTB vist til at 87 prosent av dem som deltok i folkeavstemningen 12. mai sa nei til å bli slått sammen med Troms.

– En naturlig konsekvens av folkeavstemningen er at fylkestinget ikke gjennomfører valg til fellesnemnda, sa Strand til NTB etter at statsminister Erna Solberg (H) ble presentert for resultatet av folkeavstemningen under et møte på Statsministerens kontor 25. mai.

