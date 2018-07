Frivillige øker matgleden i flere kommuner

25 eldre hjemmeboende i Hå får middag gjennom frivilligsentralen to dager i måneden.

– Et sånt tilbud gir bedre livskvalitet for pensjonister som sitter i hver sin leilighet. Det er et folkehelseprosjekt og hjelper mot ensomhet. Vi kaller det Middagsklubb for pensjonister, sier daglig leder i Hå frivilligsentral, Steven Karlsson.