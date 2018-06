Ønsker at leieavtale granskes

- Det er en oppsiktsvekkende dyr leieavtale, som skal betales gjennom renovasjonsgebyret. Avtalen har skapt reaksjoner både på politisk hold og fra menigmann. Det er enorm forskjell i leiepris på denne tomta og på nabotomta. Det kan være mange grunner til det. Men det er vår jobb å passe på og vi skal ikke være blåøyde, sier kontrollutvalgsleder Arne Storhaug (Ap) i Bø til Kommunal Rapport.

Saken dreier seg om renovasjonsselskapet i Midt- og Aust-Telemark, Irmat AS, som eies av Bø, Sauherad, Notodden og Hjartdal kommuner. Selskapet skal etablere en ny gjenvinningsstasjon for de to førstnevnte kommunene. I den forbindelse har selskapets styre inngått en uoppsigelig leieavtale med selskapet Babord AS om å leie en tomt på Brenna i Sauherad i 23 år.