Tar ikke gjenvalg som ordfører

«Det finnes en tid for alt. I dag har jeg orientert nominasjonskomiteen at jeg ikke tar gjenvalg etter at ordførerperioden er over høsten 2019», skriver politikeren på Facebook.

Kristin Røymo (45) har så langt ikke vært tilgjengelig for kommentar. NRK får opplyst at hun ikke kommer til å kommentere beslutningen i dag.

Aps gruppeleder i Tromsø kommunestyre, Jarle Heitmann, syns det er trist at Kristin Røymo trekker seg som ordførerkandidat for Tromsø Arbeiderparti, men sier han har stor forståelse for valget.

– Tromsø som arktisk hovedstad og plastfri by vil stå igjen etter Kristin som noe av det som former byen og oppfattelsen av den langt inni i fremtiden. Jeg er sikker på at Tromsø Ap nå finner gode kandidater, som kan overta en kommune som leverer plussresultater på økonomi, og som har tatt kampen mot privatisering av velferden, sier Heitmann.

Kristin Røymo ble første gang valgt inn i kommunestyret i Tromsø i 1999. I 2001 var hun politisk rådgiver i Utenriksdepartementet. I 2015 ble hun valgt til Tromsøs ordfører.

