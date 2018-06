Mæland advarer fylkestinget i Finnmark

– Et vedtak i Finnmark fylkesting om at man ikke vil velge medlemmer til fellesnemnda, vil være et ulovlig vedtak, skriver Mæland til fylkestinget, melder NRK.

Hun har innkalt til det første møtet i nemnda 22. juni, selv om fylkestinget ikke har valgt medlemmer ennå.

– Dersom Finnmark unnlater å velge medlemmer, vil departementet måtte sørge for at en beslutningsdyktig fellesnemnd kan følge opp Stortingets vedtak. Dette vil innebære en endring i forskriften, slik at antallet medlemmer fra Troms og Finnmark speiler innbyggertallet, skriver Mæland videre.

Dermed kan nemnda bli satt uten representanter for Finnmark.

Loven om sammenslåing av fylker og kommuner slår fast at det skal opprettes en fellesnemnd som skal samordne og forberede sammenslåingen. Men i Finnmark er motstanden mot en sammenslåing stor. 87 prosent av dem som deltok i folkeavstemningen 14. mai, sa nei.

Fylkestinget møtes 20. og 21. juni og Arbeiderpartiets gruppe vurderer om de skal gå inn for å ikke oppnevne medlemmer til fellesnemnda. Partiet bestemmer seg for hva de skal gjøre på et gruppemøte 15–16. juni. Senterpartiet har sagt de vil vente med å velge medlemmer til fylkestinget til Stortinget har behandlet et varslet forslag om å reversere sammenslåingen.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) kaller Mælands uttalelser for trusler og mener kommunalministerens framgangsmåte er underlig. Vassvik mener Stortinget selv kan ha brutt loven.

– Det er på grunnlag av at det ikke har vært tilstrekkelige høringer før vedtaket om sammenslåing ble fattet, sier hun.

