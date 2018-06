Mæland gir Troms klart flertall

Under en halv time etter at fylkestinget i Finnmark vedtok å si nei til å delta i nemnda som skal forberede og gjennomføre den praktiske sammenslåingen av de to nordligste fylkene, varslet Mæland (H) at hun endrer bestemmelsene om sammensetningen i nemnda.

– Departementet endrer i dag sammenslåingsforskriften, slik at antall medlemmer i fellesnemnda blir fordelt etter innbyggertall. Fellesnemnda skal bestå av 19 medlemmer fra Troms og 9 medlemmer fra Finnmark. Forskriften blir fastsatt etter at Finnmark fylkesting i dag har vedtatt ikke å velge medlemmer til fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark, uttaler Mæland i en pressemelding.

– Dette gjør fellesnemnda beslutningsdyktig selv om fylkestinget i Finnmark ikke følger opp Stortingets vedtak, fastslår statsråden.

