Gjorde feil – stopper hytter

Politiet i Sør-Øst etterforsker nå en omfattende straffesak der de mistenker brudd på paragraf 171 i straffeloven om tjenestefeil i tidligere Tjøme kommune. Samtidig kontrollerer byggeavdelingen i Færder kommune (den nye kommunen etter at Nøtterøy og Færder slo seg sammen fra 1. januar) opp til 150 mulige feilbehandlinger i Tjøme kommune.

Hittil har hovedutvalg for kommunalteknikk i Færder behandlet syv saker om omgjøring. I tre av sakene har utvalget gått inn for at tillatelser til bygging skal trekkes tilbake.