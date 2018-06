Mener Sanners eksamensutvalg har fått for stramme tøyler

Da kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) tirsdag la fram hvordan han planlegger å «slanke» og fornye dagens skolefag, slapp han også nyheten om at departementet likevel vil ha en gjennomgang av dagens eksamens- og vurderingssystem i forbindelse med fagfornyelsen.

At vurderingssystemet måtte gjennomgås når fagene skulle endres, var et viktig premiss i anbefalingene til det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget, som fagfornyelsen bygger på. Dette var imidlertid et punkt Kunnskapsdepartementet tidligere har valgt å hoppe bukk over.

Dagens system skal bestå

Sanner vil nå opprette et utvalg som skal vurdere dagens ordninger og som kan komme med forslag om eventuelle nye eksamensformer eller andre endringer. Samtidig setter han klare rammer for arbeidet:

*Arbeidet må gjøres innenfor eksamensformene som finnes i dag.

*Arbeidet skal ta utgangspunkt i at både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer som sluttvurdering skal bestå, og at dagens omfang og fordeling mellom eksamenskarakter og standpunktkarakterer skal videreføres.

*Endringer som foreslås, må la seg gjennomføre med omtrent samme ressurser som i dag.

– Vi er helt avhengig av et rettferdig sluttvurderingssystem som har høy tillit og er forutsigbart, derfor gir vi noen rammer for det videre arbeidet, uttalte Sanner under fremleggelsen tirsdag.

– Karakterpartiet Høyre

Flere er nå bekymret for hvor fritt utvalget kan få tenke.

– Med så strenge rammer blir det begrensede muligheter til hva man kan få ut av arbeidet, og vi kan ikke være sikre på at utvalget kommer fram til det beste resultatet, sier SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås til NTB.

– Dette bærer preg av at det er karakterpartiet Høyre, som helst vil ha karakterer fra 5. klasse og i enda flere fag, som har satt i gang en reform, mener hun.

Fagerås sier hun hadde ønsket seg mange nytenkende og utforskende prosjekter for vurderinger fremover, men at hun frykter det ikke kan realiseres innenfor utvalgets mandat.

Ønsker mappevurdering

Også Elevorganisasjonen er bekymret over mandatet.

– Det er veldig innskrenket og gir ikke særlig store muligheter for å se ordentlig på eksamen, sier påtroppende leder Agathe Waage.

– Når man skal fornye hele skolen, er det veldig merkelig om man skal verne om sluttvurderingsformen som jo skal gjenspeile det arbeidet som skjer på skolen, sier hun.

Elevorganisasjonen har lenge jobbet for å få testet en ordning med mappevurdering istedenfor eksamen, der arbeider levert inn gjennom et helt år skal vurderes anonymt av en ekstern sensor. Waage frykter at et slikt forsøk kan bli vanskelig å realisere med mandatet som nå er gitt.

Waage sier Elevorganisasjonen har kjempet mot dagens eksamensordning i flere tiår, fordi de mener den fungerer svært dårlig.

Spent på om politikerne vil lytte

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, sier han kunne ha ønsket videre fullmakter i arbeidet med å fornye eksamen.

– Vi mener det er svært viktig at formuleringen «innenfor rammene av dagens eksamensform» ikke blir tolket for snevert, sier han.

Handal understreker at han mener det er svært positivt at eksamensordningen nå skal vurderes, og at han håper det vil være begynnelsen på viktige diskusjoner om vurderinger og eksamen.

– De diskusjonene trenger vi i norsk skole dersom vi skal få til det verdiløftet vi trenger og realisere målene om dybdelæring og tverrfaglighet, sier han.

Handal sier at han også er spent på om politikerne vil lytte til de faglige rådene som kommer, eller om de først og fremst vil anse det for å være et politisk spørsmål.

