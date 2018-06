Vil synliggjøre det ypperste vi har av natur

– Nasjonalparkene er det ypperste vi har av natur i Norge. Vi har utviklet en helhetlig visuell profil for å gjøre dem mer gjenkjennelige og tilgjengelige for turister og besøkende. Dette skal bidra til å gjøre nasjonalparkene enda mer attraktive som reisemål og friluftsområder og sørge for større lokal verdiskaping, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Direktoratet ønsker tydelig skilting på stier, utkikkspunkter og besøkssentre, samt formidling av lokal kunnskap og historier knyttet til nasjonalparker.

Kriteriene for å bli en nasjonalpark-kommune er at kommunen skal ha nasjonalparkareal, i tillegg til å arbeide målrettet for å profilere kommunen som en «aktør under merkevaren».

Engerdal og Lierne er de to første kommunene i Norge som er blitt godkjent som aktører under merkevaren Norges nasjonalparker. Miljødirektoratet har mottatt søknader fra flere andre kommuner, som nå er under behandling.

– Det er flott at Engerdal og Lierne har gått i bresjen, og jeg vil gratulere begge med godt utført arbeid, sier Hambro.

(©NTB)