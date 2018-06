Mistillitsforslag fra Frp mot Oslos byråd

– Vi observerer med stigende forbauselse at byrådets politikk innen eldreomsorgen medfører et dårligere tilbud til mange som trenger en sykehjemsplass og at private og ideelle sykehjem blir nedlagt på tross av store protester fra brukere, pårørende og ansatte, sier Aina Stenersen, fraksjonsleder for Frp i Oslo bystyre, i en pressemelding.

Der heter det at mistillitsforslaget kommer fra Stenersen og bystyrekollega Carl I. Hagen.

«Bystyret beklager at byrådet systematisk avvikler privatdrevne sykehjemsplasser, noe som medfører en økning i ventelister og et dårligere tilbud til byens eldre», heter det i mistillitsforslaget.

– Kostra-tall viser at byrådet har redusert antallet sykehjemsplasser i Oslo med 283 plasser fra 2015 til 2017. For 2015 rapporterte Oslo 4.605 sykehjemsplasser, mens det for 2017 ble rapportert 4.322 sykehjemsplasser. Det er en reduksjon på 283 plasser, eller 6,1 %, og er uakseptabelt, legger Stenersen til.

Frode Jacobsen, leder for Oslo Ap, omtaler forslaget som «et veldig snodig og useriøst forslag». Han mener også at en erfaren politiker som Carl I. Hagen burde ha holdt seg for god for å fremme det.

– Frp fremmer mistillit mot byrådet, fordi de gjennomfører den politikken bystyret har vedtatt og følger norsk lov. Vi pusser opp og bygger nye sykehjem som har den kvaliteten som de eldre fortjener, og erstatter umoderne sykehjem med dårlig kvalitet, skriver Jacobsen i en epost til NTB.

– Vi bygger opp hjemmetjenestene som gjør det mulig for de eldre som ønsker det å bo hjemme lenger. Kvaliteten og tryggheten øker. Frp er ensidig opptatt av sykehjemsplasser og fremmer mistillit som politisk markering. Det er useriøst, fortsetter han.