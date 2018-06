Kritiseres før høring om ungdomskriminalitet

Det er James Stove Lorentzen (H) som skal lede mandagens høring.

– Vi har fått faresignaler gjennom hele 2017 uten at det har ført til noe særlig handling fra byrådet. Først nå i mai 2018 etter flere knivstikkinger og skyteepisoder reagerer man, sier Lorentzen til Klassekampen.

Ifølge avisen vil Lorentzen under høringen be om en oversikt over hvor mange varsler byrådslederen har mottatt.

I 2017 har det vært flere alvorlige voldshendelser med ungdom involvert.

Andre som skal delta i den åpne høringen, er byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl (Ap). Natteravn-leder på Vestli Annstein Garnes og rektor ved Romsås skole Jarle Dukic Sandven skal også delta. Sistnevnte har sendt bekymringsmelding om «unge gjengmedlemmer som nærmest terroriserer nærområdet».

Johansen har svart på kritikken via sin byrådssekretær Marte Ingul:

«Etter mange år med nedskjæringer har dette byrådet styrket bydelsøkonomien, for det er til slutt bydelen som beslutter hvilke tiltak det skal satses på. Jeg forutsetter at bydelsutvalget og leder av bydelsutvalget er tett på, har god oversikt og er opptatt av å følge opp barn og ungdom i bydelen, innenfor deres rammer.», svarer Johansen.

