Starter gransking av arbeidsmiljøet i utdanningsetaten

Tirsdag skrev Dagsavisen at tre ansatte i den øverste ledelsen i utdanningsetaten i 2014 varslet om trakasserende lederstil fra direktør Astrid Søgnen. Kort tid senere ble saken avsluttet fordi varslingsrådet mente det ikke var hold i påstandene.

Nå blir saken hentet fram igjen.

– Jeg mener at saken ble behandlet på en korrekt måte i 2014. Når det nå fremkommer påstander i mediene om mulige fortsatte kritikkverdige forhold rundt arbeidsmiljøet i utdanningsetaten, har vi besluttet at det skal gjennomføres en faktaundersøkelse i etaten i regi av et eksternt miljø, sier Fagerli til Aftenposten.

Astrid Søgnen ønsker ikke selv å kommentere varselet fra 2014 overfor avisen, men viser via kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen til kommunaldirektør Fagerli for spørsmål om det.

