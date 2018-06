Fikk varsel om utdanningsdirektør i 2014

«Det varsles om Søgnens trakasserende lederstil, som over lengre tid har vært særdeles kritikkverdig. Søgnens lederskap fører til at avdelingsdirektører, områdedirektører og øvrige medarbeidere i utdanningsadministrasjonen må forholde seg til et arbeidsmiljø som bærer preg av frykt.» heter det i det fire sider lange varselet Dagsavisen har fått tilgang til.

Varselet ble ifølge avisen skrevet av tre direktører i toppledergruppa i utdanningsetaten.

– Varslingsrådet i Oslo kommune undersøkte saken, og det ble ikke funnet hold i påstandene. Saken ble på den bakgrunn avsluttet som varslingssak, sier Bente T. Fagerli, kommunaldirektør i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune til Dagsavisen. Som Søgnens nærmeste arbeidsgiver er det hun som svarer avisen.

Søgnen har vært skolesjef og direktør i utdanningsetaten i Oslo kommune siden 2000.

Fagerli opplyser til avisen at saken ble grundig undersøkt, og at 5 av Søgnens 17 direktører ble kalt inn til intervju i byrådsavdelingen.

Oslo-skolen har vært i søkelyset siden lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes, offentlig tok opp «hvor vanskelig det er å ytre seg fritt og kritisk om problematiske sider ved skolepolitikk og skoleledelse».

I et innlegg i Dagsavisen i mai krevde 363 lærere ved flere skoler i Oslo at skolebyråden rydder opp i en ledelseskultur som sprer frykt og usikkerhet.

