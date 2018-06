Slipper å gå på NAV for å søke sosialhjelp

– Det innebærer at innbyggerne ikke lenger behøver å tre på seg støvlettene og oppsøke et NAV-kontor for å søke økonomisk sosialhjelp på et papirskjema. Nå kan de søke når det passer dem best. De får også mulighet til å ettersende husleieavtaler, kvitteringer og andre vedlegg digitalt. Dette kan spare dem for mange turer på NAV-kontoret.

Det sier prosjektleder Anders Kise i Digitale innbyggertjenester – Sosiale tjenester i NAV (Digisos) til Kommunal Rapport.