Får 1,9 millioner for å slutte to år før

Ordfører Gry Fuglestveit Bløchlinger (Ap) har innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte 5. juli. Eneste sak på dagsorden er godkjenning av sluttavtalen hun har forhandlet fram med rådmannen.

Avtalen går ut på at Aannestad fratrer som rådmann umiddelbart, men fortsatt er ansatt i kommunen fram til 1. oktober, da han går av med pensjon. Han får full kompensasjon for bortfall av lønn ut åremålsperioden, som varer til 1. desember 2020. Dette er beregnet til 1.430.000 kroner. I tillegg skal kommunen kompensere ham 375.000 kroner for redusert pensjon og dekke hans advokatutgifter på 50.000 kroner.