Solberg: Finnmark viskes ikke ut

– Det er viktig å huske at dette dreier seg om å slå sammen to fylker og de oppgavene fylkeskommunen har. Det er jo ikke å viske ut Finnmark. Finnmark kommer til å ligge akkurat der det ligger, sier Solberg til NTB.

– Jeg syns det er veldig leit at vi har fått en så opprivende diskusjon, sier hun.

Hun mener saken ikke bare dreier seg om Finnmark og Troms, men om hele regionreformen.

– At Troms og Finnmark ikke vil slå seg sammen blir en utfordring for hele regionreformen. Finnmark er et veldig lite fylke i befolkningsantall. Skal du overføre oppgaver og tjenester trenger du et større befolkningsgrunnlag, sa Solberg på sin halvårlige pressekonferanse tirsdag.

Sommerferie med ettertanke?

I en folkeavstemning i vår sa 87 prosent av finnmarkingene som deltok, nei til sammenslåing med Troms. Fylkestinget i Finnmark har derfor nektet å velge medlemmer til fellesnemnda der de to fylkene skal forberede den nye fellesregionen sammen. Kommunalminister Monica Mæland (H) besluttet at nemnda kan opprettes uten medlemmer fra Finnmark, men det protesterer også enkelte partier i Troms på. De vil ikke være med å bestemme over Finnmark.

– Nå tenker jeg vi skal ha sommerferie. Så får alle tenke på situasjonen framover. I utgangspunktet skal det være regionvalg neste høst, som det skal stilles lister til, påpeker Solberg.

Men hun avviser at også regjeringen skal tenke seg om.

– Vårt utgangspunkt er at vi har en reform som Stortinget har vedtatt. Regjeringen er en mindretallsregjering. Vi gjennomfører det Stortinget har vedtatt, sier statsministeren.

Senterpartiet vil få Stortinget til å snu

Senterpartiet har varslet at de vil legge fram et forslag for å stanse sammenslåingen mellom Finnmark og Troms så snart Stortinget trer sammen igjen til høsten.

Regionreformen ble vedtatt i juni i fjor, etter at de fire samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre ble enige. Reformen innebærer at 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner.

