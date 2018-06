Støre: Historisk feil å tvinge Finnmark og Troms sammen

– Regjeringen høster som den har sådd. Den har lagt opp til en prosess der de ikke har lyttet til folk, og nå har de fått en motstand fra Finnmark som jeg mener er svært uheldig, sier Støre.

I folkeavstemningen om sammenslåing av de to nordligste fylkene 14. mai stemte hele 87 prosent av finnmarkingene nei. Regjeringen har likevel sagt at sammenslåingen skal gå sin gang. Torsdag skal fylkestinget i Finnmark velge medlemmer til fellesnemnda som skal gjennomføre sammenslåingen med Troms, men det blir sannsynligvis flertall for ikke å utnevne medlemmer til nemnda.

Støre understreker at han heier på de kommunene og fylkeskommunene som ønsker å slå seg sammen, men mener det er dyp uklokskap å bruke tvang.

– Dette er en historisk feil som jeg mener er alvorlig for Norge.

Og viser til at dette skjer i en del av landet som av mange årsaker, både innenrikspolitiske men også utenrikspolitiske, burde ha en annen grad av ro enn de får ved en tvangssammenslïng.

