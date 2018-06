Værsyke politikere i Nordland vedtok sommervær

– De som ønsker at det skal bli bedre vær framover, må vise det med stemmetegn, her stemmes, sa en lattermild ordfører Asle Schrøder da han avsluttet torsdagens møte, ifølge Avisa Nordland.

Forslaget ble så enstemmig vedtatt.

– Det var såpass god stemning på slutten av møtet at jeg tenkte det måtte være lov til å være litt morsom også, sier ordføreren, fornøyd med at vedtaket så langt ser ut til å ha fungert.

Landsdelen kan notere bunnivå for antall soltimer i juni, men nå ser det ut til at både Nordland, Troms og Finnmark endelig får litt sommervarme neste uke, med over 20 grader.

