Valgforsker tror fylkessammenslåingen i nord kan oppheves

– Det kan absolutt skje. Politikere har reversert vedtak før og står fri til å gjøre det i dag også, sier han til NRK.

Willumsen mener regjeringen har feilberegnet den folkelige motstanden i Finnmark, og at saken om sammenslåing i nord er blitt en vanskelig sak for regjeringen.

Skulle det skje at de folkevalgte snur, blir Troms og Finnmark pålagt et tettere samarbeid, tror valgforskeren.

– Hvis det blir resultatet, så tror jeg det går helt fint. Vi samarbeider med Troms på flere områder allerede, så det har vi god erfaring med. Vi vil gjerne gå i dialog for å finne flere samarbeidspunkt, sier Finnmarks fylkesordfører, Ragnhild Vassvik (Ap).

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), sier at han har registrert flere alternativer for veien videre og mener det er viktig å bruke sommeren til å tenke seg godt om.

Saken om sammenslåing tilspisset seg da Finnmark valgte å trosse Stortinget og regjeringen ved å ikke utnevne medlemmer til fellesnemnda, som er forløperen til sammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Det innebærer at Troms har rent flertall i fellesnemnda.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har opplyst i et brev at det kan være aktuelt å øke Finnmarks representasjon dersom fylkestinget skulle snu og likevel bestemme seg for å delta i sammenslåingsarbeidet.

Etter ønske fra fylkestinget i Troms har departementet utsatt det første møtet i fellesnemnda til 13. august.

