37-åring forsvant – helseselskap ilagt 600.000 kroner i bot

Det private selskapet Melås Helse fikk 9,2 millioner kroner i året fra Årdal kommune for å gi Christer Fretheim Flem forsvarlige helsetjenester, og to ansatte skulle til enhver tid passe på ham på grunn av hans spesielle behov. Likevel ble 37-åringen fra Årdal borte 9. mai 2016 og har vært forsvunnet siden.

Det er politimesteren i Vest politidistrikt som har siktet Melås Helse for brudd på helsepersonelloven og ilagt selskapet en foretaksbot på 600.000 kroner, skriver Bergens Tidende.

Forelegget begrunnes blant annet med at det over lengre tid hadde utviklet seg en praksis i helseselskapet der ansatte var borte fra Flem og ikke hadde kontroll på ham i flere minutter av gangen. Dette skjedde uten at ledelsen ble orientert eller reagerte. Det ble heller ikke gjort tilstrekkelige vurderinger av risikoen eller om praksisen var faglig forsvarlig.

– Selv om vi ikke er enige i grunnlaget, ser vi det som greit å legge saken bak oss og akseptere boten, sier Per Steinar Melås i Melås Helse.

